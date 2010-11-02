Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)
И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
... И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн
Може, 150/30?
Я на 100К (причем СЭПом, где видны канцы адназначна ) писал объяснительную, и маимаєтки, лимузины и яхты СБ не понравилися. А отд-е №9 на Саксе после ентого расформировали как морально разложившееся
Viteos написав:Питання до Аксакалів - який мінімальний безкоштовний набір необхідно відкрити для р2р і наступного розміщення депозитів у цьому банку? На разі є тільки іб і поточний рахунок для депозитних програм. Наперед вдячний
Депозитка и Ощадный счёт (для сэпа)[/quote] И довідка о происхождении личных средств при оборотах более 100К/90дн [/quote] Clientage, дякую, матиму на увазі. Не хочеться, щоб зручне для мене відділення теж прикрили:)