|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:33
tarasum написав: Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тю, так это же флешка, а не карта. В условиях акции есть описание подарков.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1254
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|75110
|8956210
|
|
|1688
|360297
|
|
|13227
|1861180
|
|