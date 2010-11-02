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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:33
tarasum написав: Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тю, так это же флешка, а не карта. В условиях акции есть описание подарков.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:16
tarasum написав:
але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тільки відділення, міні офіс не підійде?
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