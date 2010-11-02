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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3485348634873488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24

  Bosstone написав:
  tarasum написав:На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?

У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?

Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
tarasum
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Повідомлень: 217
З нами з: 16.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:33

  tarasum написав:
  Bosstone написав:
  tarasum написав:На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?

У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?

Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((

Тю, так это же флешка, а не карта. В условиях акции есть описание подарков.
Bosstone
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 21.04.10
Подякував: 591 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:16

  tarasum написав:але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((

Тільки відділення, міні офіс не підійде?
KVV
 
Повідомлень: 157
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 3485348634873488
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