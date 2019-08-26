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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
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tarasum
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:33
tarasum написав: Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тю, так это же флешка, а не карта. В условиях акции есть описание подарков.
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Bosstone
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:16
tarasum написав:
але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тільки відділення, міні офіс не підійде?
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KVV
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Додано: Суб 24 сер, 2019 06:50
KVV написав: tarasum написав:
але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тільки відділення, міні офіс не підійде?
В правилах так пишуть. Хотів зменшити ліміт,то тільки через відділення банку і все. Напевно тут хочуть через відділення)))
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tarasum
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:26
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 21 серпня 2019 року набувають чинності зміни щодо Умов надання виписки по рахунку Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою послуги SMS-сервіс АТ «БАНК ФОРВАРД»https://www.forward-bank.com/press-cent ... en-za-dop/
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greenozon
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:00
Як взнати в додатку суму пільгового періоду по кредитці? В телеграм боті та додатку немає інформації (((
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tarasum
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