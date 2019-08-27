Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
tarasum
Повідомлень: 221
З нами з: 16.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:33
tarasum написав: Bosstone написав: tarasum написав:
На акції від Форвардбанк є можливість отримати жовту картку? Що за картка,вона з картою пам'яті?
У меня от фарса есть желтая карта Изипей (для всех) и БВК голд (выпускается по инициативе банка), кредитка и дебетка. Обе без чипа и бесконтакта. А что за акция?
Прочитайте попереднє повідомлення,треба здійснити 5 оплат по картці від 100 грн в 4 етапи та можна получити подарунки,але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тю, так это же флешка, а не карта. В условиях акции есть описание подарков.
Bosstone
Повідомлень: 1269
З нами з: 21.04.10
Подякував: 593 раз.
Подякували: 125 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:16
tarasum написав:
але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тільки відділення, міні офіс не підійде?
KVV
Повідомлень: 161
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 сер, 2019 06:50
KVV написав: tarasum написав:
але треба їхати за подарунками в їїнє відділення (((
Тільки відділення, міні офіс не підійде?
В правилах так пишуть. Хотів зменшити ліміт,то тільки через відділення банку і все. Напевно тут хочуть через відділення)))
tarasum
Повідомлень: 221
З нами з: 16.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:26
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас про те, що з 21 серпня 2019 року набувають чинності зміни щодо Умов надання виписки по рахунку Клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою послуги SMS-сервіс АТ «БАНК ФОРВАРД»
https://www.forward-bank.com/press-cent ... en-za-dop/
greenozon
Повідомлень: 5775
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 319 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:00
Як взнати в додатку суму пільгового періоду по кредитці? В телеграм боті та додатку немає інформації (((
tarasum
Повідомлень: 221
З нами з: 16.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:29
tarasum написав:
Як взнати в додатку суму пільгового періоду по кредитці? В телеграм боті та додатку немає інформації (((
Я беру из ежемесячной выписки на почту. По карте изипей теоретически можно попробовать вычислить исходя из минплатежа (приблизительно из-за округления) по формуле: емп*67,33 или из суммы использованного лимита*1,01. Или попытаться узнать в поддержке.
Bosstone
Повідомлень: 1269
З нами з: 21.04.10
Подякував: 593 раз.
Подякували: 125 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:07
Bosstone написав: tarasum написав:
Як взнати в додатку суму пільгового періоду по кредитці? В телеграм боті та додатку немає інформації (((
Я беру из ежемесячной выписки на почту. По карте изипей теоретически можно попробовать вычислить исходя из минплатежа (приблизительно из-за округления) по формуле: емп*67,33 или из суммы использованного лимита*1,01. Или попытаться узнать в поддержке.
Розробники кажуть що Дана інформація про пільговий період по картці є в додатку. На Гл не можуть назвати суму для пільгового періоду (((
tarasum
Повідомлень: 221
З нами з: 16.10.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:24
tarasum написав:
Розробники кажуть що Дана інформація про пільговий період по картці є в додатку. На Гл не можуть назвати суму для пільгового періоду (((
Могут, я пару месяцев назад узнавал.
А вы еще и с юнитибарс общались? Наверно, эта фича еще не запущена в релиз. Я тоже не вижу.
Bosstone
Повідомлень: 1269
З нами з: 21.04.10
Подякував: 593 раз.
Подякували: 125 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
75222
8968090
Вів 27 сер, 2019 20:27 Q23
13251
1864012
Вів 27 сер, 2019 19:45 klug
638
82953