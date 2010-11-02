ласковый и нежный скунсик, почти ручной -- покричали на него, он все и сделал.. няшка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
ласковый и нежный скунсик, почти ручной -- покричали на него, он все и сделал.. няшка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:07
Мне (еще) не звонили.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
% с валютного депо поступают на карту?
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:34
Цкунц-стайл або відчуй себе алєнєм
Пролог: була кредитна карта Виручалка з лімітом 34800 грн, РД 29 числа.
Тарифний план - коміс 0.25% у РД. Перевести на інший ніззя, тільки закрити-відкрити. ОК, прийнято.
У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07. Карта у грейсі.
1.07.2019 о 16-45 через ІБ з Депозитки на Виручалку перекинуто 34800 грн. У виписці по карті Виручалка ці кошти тут же відображаються як проведені по рахунку - неодноразово перевірено раніше, що такі операції між своїми картками у оновленому ІБ Цкунца проводяться день-в-день. Дзвінок на гарячку банку - дєффачка підтверджує поступлення коштів, але не бачить, чи нараховані якісь % в РД. Залишаю їм 98 копійок "на розплід" і у відділенні подаю заяву на закриття карти. Тут же подаємо заявку на відкриття нової. 2.07 гестапо видзвонює усіх контактних осіб, ліміт у 30к грн погоджують. Тепер з повноцінним грейсом 60 днів.
3.08 приходить смс "погасіть борг у 334 грн!!!". Я охреневаю, дзвоню на гарячку, і виясняю, що уже по закритій карті,яка не відображається у ІБ, було у липні нараховано 84 грн комісії (хоча карта погашена у РД у операційний час, а коміс нараховується ввечері), і потім вліплено штраф 250 грн. Каково, а? І головне, взнати цю інфу тупо НЕМОЖЛИВО! Соррі, телепати форуму у безстроковій відпустці!
Пишу заяву у відділенні з проханням сторнувати ці операції по закритій карті, заяву мурижать-мурижать, а "борг" на моменті уже становить 800+ грн! З яких 90% суми - штрафи!
А у відповіді-відписці, яку нарешті сьогодні забрав, мені цинічно витикають "сам лох, і ваще ти нікому у колцентр не дзвонив 1.07.2019 р". Красавела! Це при тому, що я в той момент фізично знаходився у відділенні банку - можуть по камерах подивитися!
Називається, відчуй себе лохом-кредитчиком
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:47
andreyiskra
в цьому банку немає валютних карт
тому - на валютний поточний
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 вер, 2019 15:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так я про это писал недавно, когда они по нулевкам изи самовольно заябошили комис за говновыписки. Сделали овер и ждали уже тихонько штраф.
И еще давным давно так же выдурили с меня нехилую сумму штрафов по незакрытой кредитной голде.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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