Nighthawk написав:Цкунц-стайл або відчуй себе алєнєм
Пролог: була кредитна карта Виручалка з лімітом 34800 грн, РД 29 числа. Тарифний план - коміс 0.25% у РД. Перевести на інший ніззя, тільки закрити-відкрити. ОК, прийнято. У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07. Карта у грейсі. 1.07.2019 о 16-45 через ІБ з Депозитки на Виручалку перекинуто 34800 грн. У виписці по карті Виручалка ці кошти тут же відображаються як проведені по рахунку - неодноразово перевірено раніше, що такі операції між своїми картками у оновленому ІБ Цкунца проводяться день-в-день. Дзвінок на гарячку банку - дєффачка підтверджує поступлення коштів, але не бачить, чи нараховані якісь % в РД. Залишаю їм 98 копійок "на розплід" і у відділенні подаю заяву на закриття карти. Тут же подаємо заявку на відкриття нової. 2.07 гестапо видзвонює усіх контактних осіб, ліміт у 30к грн погоджують. Тепер з повноцінним грейсом 60 днів. 3.08 приходить смс "погасіть борг у 334 грн!!!". Я охреневаю, дзвоню на гарячку, і виясняю, що уже по закритій карті,яка не відображається у ІБ, було у липні нараховано 84 грн комісії (хоча карта погашена у РД у операційний час, а коміс нараховується ввечері), і потім вліплено штраф 250 грн. Каково, а? І головне, взнати цю інфу тупо НЕМОЖЛИВО! Соррі, телепати форуму у безстроковій відпустці! Пишу заяву у відділенні з проханням сторнувати ці операції по закритій карті, заяву мурижать-мурижать, а "борг" на моменті уже становить 800+ грн! З яких 90% суми - штрафи! А у відповіді-відписці, яку нарешті сьогодні забрав, мені цинічно витикають "сам лох, і ваще ти нікому у колцентр не дзвонив 1.07.2019 р". Красавела! Це при тому, що я в той момент фізично знаходився у відділенні банку - можуть по камерах подивитися! Називається, відчуй себе лохом-кредитчиком
Чтобы не было платы за лимит в 0,25%, деньги должны быть на утро РД - это давно известно. Так что банк верно начислил комис... за что был штраф, не подскажу
У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07
С какой это радости ? Скунса надо гасить даже не в РД, а в РД-1. Никаких переносов вперёд тут нет. Так что - побрили правильно
З такої, що писало в ІБ і на гарячці підтвердили. Так що такЄ... Мене більше обурює нарахування штрафів по _закритій_ карті, якої не видно в ІБ! А гарячка щось бачить, коли їх конкретно в ніс тикнути, а так фсьо харашо
У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07
С какой это радости ? Скунса надо гасить даже не в РД, а в РД-1. Никаких переносов вперёд тут нет. Так что - побрили правильно
Согласно условий обслуживания карт РД с выходного переносится на первый рабочий после выходного. НО не смогла сегодня найти, но точно читала, что деньги на ПОГАШЕНИЕ кредитной задолженности списываются со счета на следующий рабочий после их зачисления на счет. Так что по факту да, РД-1.
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Nighthawk написав:З такої, що писало в ІБ і на гарячці підтвердили
Слабо верится, что так писалось в ИБ. Скрины есть ?
А девочка с горячки может ляпать всё, что угодно, большинство из них деталей не знают и изучать их не собираются, оно им нафих не надо.
В ІБ було до 1-го погасити ХХХ грн, але скріни не зроблені - тому гуляй, Вася А гарячка да, вона у цкунца пришиблена нафіг. Непрофесіоналізм зашкалює ... А у відділенні вони половини доступів не мають, мол, торбіть гарячку. Замкнуте коло
У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07
С какой это радости ? Скунса надо гасить даже не в РД, а в РД-1. Никаких переносов вперёд тут нет. Так что - побрили правильно
Согласно условий обслуживания карт РД с выходного переносится на первый рабочий после выходного. НО не смогла сегодня найти, но точно читала, что деньги на ПОГАШЕНИЕ кредитной задолженности списываются со счета на следующий рабочий после их зачисления на счет. Так что по факту да, РД-1.
Да, если сэпом гасить, то накануне, но если внутрибанком, достаточно бросить деньги в неоперационное время непосредственно перед рд - главное чтобы в 9-00 рд они были на счету