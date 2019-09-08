не больше 149999,99 и не надо мелочиться.оставьте остальное в другом гусарском на видсоточке+
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:13
не больше 149999,99 и не надо мелочиться.оставьте остальное в другом гусарском на видсоточке+
никому не верю
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:15
Конечно галку нужно было снять раньше. Но в данном конкретном случае я бы звонил в отделение и настойчиво просил действовать по сценарию без пролонгации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:45
В старі часи пролонгаціцію слід було знімати за 2 дні до дати закінчення депо.
Можливо таке правило і зараз діє...це ж їх талмуди слід читати.
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