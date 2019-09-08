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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3490349134923493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:13

  Goodman написав:
  greenozon написав:Форвард депо-красавчік


А как правильно зайти в этот красавчег?
Хочется на депо , скорее всего от 180к. Нужны документы по сумме депо?
Спасибо.
не больше 149999,99 и не надо мелочиться.оставьте остальное в другом гусарском на видсоточке+
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:15

  _PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.

Конечно галку нужно было снять раньше. Но в данном конкретном случае я бы звонил в отделение и настойчиво просил действовать по сценарию без пролонгации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:45

  _PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.

В старі часи пролонгаціцію слід було знімати за 2 дні до дати закінчення депо.
Можливо таке правило і зараз діє...це ж їх талмуди слід читати.
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