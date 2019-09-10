Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
_PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
Конечно галку нужно было снять раньше. Но в данном конкретном случае я бы звонил в отделение и настойчиво просил действовать по сценарию без пролонгации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
_PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
В старі часи пролонгаціцію слід було знімати за 2 дні до дати закінчення депо. Можливо таке правило і зараз діє...це ж їх талмуди слід читати.
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_PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
Nighthawk написав:Цкунц-стайл або відчуй себе алєнєм
Пролог: була кредитна карта Виручалка з лімітом 34800 грн, РД 29 числа. Тарифний план - коміс 0.25% у РД. Перевести на інший ніззя, тільки закрити-відкрити. ОК, прийнято. У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07. Карта у грейсі. 1.07.2019 о 16-45 через ІБ з Депозитки на Виручалку перекинуто 34800 грн. У виписці по карті Виручалка ці кошти тут же відображаються як проведені по рахунку - неодноразово перевірено раніше, що такі операції між своїми картками у оновленому ІБ Цкунца проводяться день-в-день. Дзвінок на гарячку банку - дєффачка підтверджує поступлення коштів, але не бачить, чи нараховані якісь % в РД. Залишаю їм 98 копійок "на розплід" і у відділенні подаю заяву на закриття карти. Тут же подаємо заявку на відкриття нової. 2.07 гестапо видзвонює усіх контактних осіб, ліміт у 30к грн погоджують. Тепер з повноцінним грейсом 60 днів. 3.08 приходить смс "погасіть борг у 334 грн!!!". Я охреневаю, дзвоню на гарячку, і виясняю, що уже по закритій карті,яка не відображається у ІБ, було у липні нараховано 84 грн комісії (хоча карта погашена у РД у операційний час, а коміс нараховується ввечері), і потім вліплено штраф 250 грн. Каково, а? І головне, взнати цю інфу тупо НЕМОЖЛИВО! Соррі, телепати форуму у безстроковій відпустці! Пишу заяву у відділенні з проханням сторнувати ці операції по закритій карті, заяву мурижать-мурижать, а "борг" на моменті уже становить 800+ грн! З яких 90% суми - штрафи! А у відповіді-відписці, яку нарешті сьогодні забрав, мені цинічно витикають "сам лох, і ваще ти нікому у колцентр не дзвонив 1.07.2019 р". Красавела! Це при тому, що я в той момент фізично знаходився у відділенні банку - можуть по камерах подивитися! Називається, відчуй себе лохом-кредитчиком
вывод из этой истории один. собрался закрывать карту - возьми по ней выписку с печатью и подписью. потому что вот те ваши я звонил, я ходил, посмотрите камеры к делу не пришить. как не печально.