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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3491349234933494>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:13

  Goodman написав:
  greenozon написав:Форвард депо-красавчік


А как правильно зайти в этот красавчег?
Хочется на депо , скорее всего от 180к. Нужны документы по сумме депо?
Спасибо.
не больше 149999,99 и не надо мелочиться.оставьте остальное в другом гусарском на видсоточке+
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:15

  _PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.

Конечно галку нужно было снять раньше. Но в данном конкретном случае я бы звонил в отделение и настойчиво просил действовать по сценарию без пролонгации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:45

  _PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.

В старі часи пролонгаціцію слід було знімати за 2 дні до дати закінчення депо.
Можливо таке правило і зараз діє...це ж їх талмуди слід читати.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:08

  _PORT_UA написав:Добрый день. Знающие деповкладчики подскажите, сегодня заканчивается вклад Оперативный на 2 недели.Я снял галку о продлении в Форвард онлайн. Но деньги не упали на счёт. Что я не правильно сделал? Или надо было заранее снять эту галку и деньги сегодня упали бы с процентами? Спасибо ответившим.


Секція 6 в депо-договорі
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... posit1.pdf
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:37

  Nighthawk написав:Цкунц-стайл або відчуй себе алєнєм

Пролог: була кредитна карта Виручалка з лімітом 34800 грн, РД 29 числа.
Тарифний план - коміс 0.25% у РД. Перевести на інший ніззя, тільки закрити-відкрити. ОК, прийнято.
У червні РД в зв'язку з вихідним днем 29.06 перенесена на 1.07. Карта у грейсі.
1.07.2019 о 16-45 через ІБ з Депозитки на Виручалку перекинуто 34800 грн. У виписці по карті Виручалка ці кошти тут же відображаються як проведені по рахунку - неодноразово перевірено раніше, що такі операції між своїми картками у оновленому ІБ Цкунца проводяться день-в-день. Дзвінок на гарячку банку - дєффачка підтверджує поступлення коштів, але не бачить, чи нараховані якісь % в РД. Залишаю їм 98 копійок "на розплід" і у відділенні подаю заяву на закриття карти. Тут же подаємо заявку на відкриття нової. 2.07 гестапо видзвонює усіх контактних осіб, ліміт у 30к грн погоджують. Тепер з повноцінним грейсом 60 днів.
3.08 приходить смс "погасіть борг у 334 грн!!!". Я охреневаю, дзвоню на гарячку, і виясняю, що уже по закритій карті,яка не відображається у ІБ, було у липні нараховано 84 грн комісії (хоча карта погашена у РД у операційний час, а коміс нараховується ввечері), і потім вліплено штраф 250 грн. Каково, а? І головне, взнати цю інфу тупо НЕМОЖЛИВО! Соррі, телепати форуму у безстроковій відпустці! :mrgreen:
Пишу заяву у відділенні з проханням сторнувати ці операції по закритій карті, заяву мурижать-мурижать, а "борг" на моменті уже становить 800+ грн! З яких 90% суми - штрафи!
А у відповіді-відписці, яку нарешті сьогодні забрав, мені цинічно витикають "сам лох, і ваще ти нікому у колцентр не дзвонив 1.07.2019 р". Красавела! Це при тому, що я в той момент фізично знаходився у відділенні банку - можуть по камерах подивитися!
Називається, відчуй себе лохом-кредитчиком :mrgreen:

вывод из этой истории один.
собрался закрывать карту - возьми по ней выписку с печатью и подписью.
потому что вот те ваши я звонил, я ходил, посмотрите камеры к делу не пришить. как не печально.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:46

акцию по кешбеку 10 продлили на сентябрь на тех же условиях что и в августе?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:13

  J написав:акцию по кешбеку 10 продлили на сентябрь на тех же условиях что и в августе?

Она сразу была до 30 сентября. Но смс пришла с текстом Акцію подовжено
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:50

  vollena71 написав:
  J написав:акцию по кешбеку 10 продлили на сентябрь на тех же условиях что и в августе?

Она сразу была до 30 сентября. Но смс пришла с текстом Акцію подовжено

А де умови аХції лежать?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mephala написав:собрался закрывать карту - возьми по ней выписку с печатью и подписью.


крок нормальний і вірний, але як правило коштує грошей
+50грн !
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greenozon
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