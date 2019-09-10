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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3491349234933494

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:56

  wolt450 написав:По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах

Гарячка говорить не правду,залежить від картки, по Ізіпей макс 500,виручалка вроді 1000грн,весь кешбек грязний(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:31

  tarasum написав:
  wolt450 написав:По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах

Гарячка говорить не правду,залежить від картки, по Ізіпей макс 500,виручалка вроді 1000грн,весь кешбек грязний(((


питання інше. в серпні на 500 набрав, виплатили вчора
чи в вересні ще на 500 по ізі можна вигребти
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3243
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 307 раз.
 
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  #<1 ... 3491349234933494
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