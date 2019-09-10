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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16
По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:56
wolt450 написав:
По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
Гарячка говорить не правду,залежить від картки, по Ізіпей макс 500,виручалка вроді 1000грн,весь кешбек грязний(((
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tarasum
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:31
tarasum написав: wolt450 написав:
По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
Гарячка говорить не правду,залежить від картки, по Ізіпей макс 500,виручалка вроді 1000грн,весь кешбек грязний(((
питання інше. в серпні на 500 набрав, виплатили вчора
чи в вересні ще на 500 по ізі можна вигребти
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wolt450
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