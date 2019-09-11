По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
По акції 10 якщо вигріб 500 в серпні, в вересні можна ще раз?
на початках гарячка гарантувала що разово
хто в курсах
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:56
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:31
питання інше. в серпні на 500 набрав, виплатили вчора
чи в вересні ще на 500 по ізі можна вигребти
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
Операція купівлі на сайті через якийсь збій не провелась, проте кошти на картці заблокувались.
Скільки днів може тривати блок?
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