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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3492349334943495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

ставки впали. вже не лідери
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3244
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:41

  wolt450 написав:ставки впали. вже не лідери

Яка банка лідер?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
Кочевник
 
Повідомлень: 917
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