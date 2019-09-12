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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
ставки впали. вже не лідери
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:41
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
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