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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16
ставки впали. вже не лідери
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:41
wolt450 написав:
ставки впали. вже не лідери
Яка банка лідер?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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- Подякували: 1484 раз.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
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Кочевник
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:41
wolt450 написав:
ставки впали. вже не лідери
О! Так я очень удачно застолбилась 11 числа под 5,5%
Востаннє редагувалось lubopytnaya
в П'ят 13 вер, 2019 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:04
Квесторе_поверніться написав:
Яка банка лідер?
В гривне - Зем.Кап 18,5% на год
В валюте - Коминвест 5,5% на год
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:18
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Яка банка лідер?
В гривне - Зем.Кап 18,5% на год
В валюте - Коминвест 5,5% на год
Немає в наших краях Зємєлі.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
lubopytnaya написав: wolt450 написав:
ставки впали. вже не лідери
О! Так я очень удачно застолбилась 11 числа под 5,5%
валюту по-моєму не порезали
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Яша
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:18
Яша написав: lubopytnaya написав: wolt450 написав:
ставки впали. вже не лідери
О! Так я очень удачно застолбилась 11 числа под 5,5%
валюту по-моєму не порезали
Порезали, да еще как
В долларах на год было 5,5%, а стало 4,75%
По евро не обращала внимания, т.к. мутные они какие-то
Нет у меня доверия к евро
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:43
lubopytnaya написав:
мутные они какие-то
в мутній воді сама крупна риба ловиться
беріть на замітку
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greenozon
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