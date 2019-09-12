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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
ставки впали. вже не лідери
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:41
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:41
Востаннє редагувалось lubopytnaya в П'ят 13 вер, 2019 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:04
В гривне - Зем.Кап 18,5% на год
В валюте - Коминвест 5,5% на год
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:18
Немає в наших краях Зємєлі.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:33
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:18
Порезали, да еще как
В долларах на год было 5,5%, а стало 4,75%
По евро не обращала внимания, т.к. мутные они какие-то
Нет у меня доверия к евро
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33
Support BForward, в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.
Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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