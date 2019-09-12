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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:56
Вкладчик1234 написав:Support BForward,
в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.
Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов
предлагают кредит наличными и открыть депо
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isen
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59
isen написав:
предлагают кредит наличными и открыть депо
Спасибо.
Такие предложения не вызывают интереса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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