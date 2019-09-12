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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3493349434953496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:56

  Вкладчик1234 написав:Support BForward, в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.

Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов

предлагают кредит наличными и открыть депо
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59

  isen написав:предлагают кредит наличными и открыть депо

Спасибо.
Такие предложения не вызывают интереса :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:24

  Кочевник написав:Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.

п2п вже працює, тепер сеп з депозитки завис - в статусі Очікує більше 30хв
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:37

  KVV написав:
  Кочевник написав:Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.

п2п вже працює, тепер сеп з депозитки завис - в статусі Очікує більше 30хв

Пару дней назад уже и шарик смску прислал про зачисление, а Форвад все еще Очікував
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vollena71
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