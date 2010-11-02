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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33
Support BForward, в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.
Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:56
Вкладчик1234 написав:Support BForward,
в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.
Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов
предлагают кредит наличными и открыть депо
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isen
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59
isen написав:
предлагают кредит наличными и открыть депо
Спасибо.
Такие предложения не вызывают интереса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:24
Кочевник написав:
Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
п2п вже працює, тепер сеп з депозитки завис - в статусі Очікує більше 30хв
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KVV
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:37
KVV написав: Кочевник написав:
Поповнення картки по п2п не працює через Forward Online? Другий раз тупо висить поповнення депозитки.
п2п вже працює, тепер сеп з депозитки завис - в статусі Очікує більше 30хв
Пару дней назад уже и шарик смску прислал про зачисление, а Форвад все еще Очікував
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vollena71
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Додано: Суб 14 вер, 2019 19:45
Вкладчик1234 написав: isen написав:
предлагают кредит наличными и открыть депо
Спасибо.
Такие предложения не вызывают интереса
Прийде додатково смс
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:12
Тоже звонили предлагали карту получить (полгода назад пробовал у них получить кешбечную карту, пусть даже с 0 лимитом - отказали, гордому банку не нужные были такие клиенты)
есть сейчас у них что-то интересное, с тех пор не следил за этой банкой
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:47
octopus написав: Stringer написав:
Позвонили с отделения, сказали что после 15 числа только завезут
шарашкина контора
Мне (еще) не звонили.
15 не завезли, звоните в пятницу. И почему я не удивлена?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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