Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33

Support BForward, в 11.59 позвонили с номера 044-393-04-10. Но были руки заняты, неудобно было держать телефон, - попросил перезвонить через полчаса - прошло уже полтора часа и обратного звонка нет.



Хотел спросить - что интересного хотели предложить? Например кредитка с кешбеком меня бы устроила, или выигрыш телевизора по акции за пополнение депозитов

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин