Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?
Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?
Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так.
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:43
Как я понял «Захист від шахрайства» - 12 грн." подключают если кредлим есть на депозитке, ну может еще если клиент сам имеет такое желание)
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:55
Депозитка тільки дебетна,кредитною не може бути. Чи щось помінялось?
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дебетна, але в ІБ на депозитці, чомусь є розділення (присутня вкладка кредитні).
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