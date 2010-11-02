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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:30
Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?
Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
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V2
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:37
V2 написав:СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
Так.
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Zochan
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:43
V2 написав:
Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?
Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
Как я понял «Захист від шахрайства» - 12 грн." подключают если кредлим есть на депозитке, ну может еще если клиент сам имеет такое желание)
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isen
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:55
isen написав: V2 написав:
Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?
Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
Как я понял «Захист від шахрайства» - 12 грн." подключают если кредлим есть на депозитке, ну может еще если клиент сам имеет такое желание)
Депозитка тільки дебетна,кредитною не може бути. Чи щось помінялось?
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tarasum
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:26
tarasum написав:[Депозитка тільки дебетна,кредитною не може бути. Чи щось помінялось?
Дебетна, але в ІБ на депозитці, чомусь є розділення (присутня вкладка кредитні).
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Zochan
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:22
Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?
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Andrew75
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Додано: Чет 19 вер, 2019 15:44
Andrew75 написав:
Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?
походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:39
Stringer написав: Andrew75 написав:
Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?
походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы
У меня Киевстар. И другие смс и коды приходят нормально. А с Форварда Выручалки нет.
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Andrew75
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Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04
Andrew75 написав: Stringer написав: Andrew75 написав:
Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?
походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы
У меня Киевстар. И другие смс и коды приходят нормально. А с Форварда Выручалки нет.
При чем, вижу, что проблема в данной конкретной карте. Коды подтверждения по подобным операциям с Депозитки приходят. Никто не сталкивался? Как решить проблему? Колцентр ничем помочь не может.
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Andrew75
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