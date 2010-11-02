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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3494349534963497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?

Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

V2 написав:СЕП з "Депозитки" - 0 грн?

Так.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:43

  V2 написав:Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?

Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?

Как я понял «Захист від шахрайства» - 12 грн." подключают если кредлим есть на депозитке, ну может еще если клиент сам имеет такое желание)
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:55

  isen написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
В тарифах "Депозитки" бачу пункт:
"14. Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн."
Ця радість якось відключається?

Якщо правильно розібрався, СЕП з "Депозитки" - 0 грн?

Как я понял «Захист від шахрайства» - 12 грн." подключают если кредлим есть на депозитке, ну может еще если клиент сам имеет такое желание)

Депозитка тільки дебетна,кредитною не може бути. Чи щось помінялось?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

tarasum написав:[Депозитка тільки дебетна,кредитною не може бути. Чи щось помінялось?

Дебетна, але в ІБ на депозитці, чомусь є розділення (присутня вкладка кредитні).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:44

  Andrew75 написав:Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?

походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:39

  Stringer написав:
  Andrew75 написав:Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?

походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы

У меня Киевстар. И другие смс и коды приходят нормально. А с Форварда Выручалки нет.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:04

  Andrew75 написав:
  Stringer написав:
  Andrew75 написав:Почему-то перестали приходить коды подтверждения по покупкам в интернете с кредитки Выручалка. Никто не пробовал в последнее время?

походу сейчас какая то проблема у водафона - мне не приходят коды конкорда и альфы

У меня Киевстар. И другие смс и коды приходят нормально. А с Форварда Выручалки нет.

При чем, вижу, что проблема в данной конкретной карте. Коды подтверждения по подобным операциям с Депозитки приходят. Никто не сталкивался? Как решить проблему? Колцентр ничем помочь не может.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:18

позвонили на прошлых выходных с этого, так называемого банка, предлагали получить налички до 30т без справки о доходах, сказал что интересует кредитка с кешем - ок, будет вам кредитка, записали на пятницу.

Потом всю неделю звонили, напоминали чтобы шел за кредиткой в пятницу. В итоге зашел сегодня к ним, попросил сделать кредитку на 3т, полчаса заполняли какие-то анкеты, короче не быстро все было и в итоге - отказали в выдаче :evil:

хз, что за банк такой, не серьезная контора...
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