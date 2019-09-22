Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02
Если открывать депозит через приложение в выходной день, какая фактическая дата открытия депозита? День открытия или первый рабочий день?
anikola13
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:43
Starter написав:
контора...
ключевое слово
novichok
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:03
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
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jay2004
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:16
jay2004 написав:
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
Як там із страхівочкою 12 грн по КОКОкарті?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:26
jay2004 написав:
А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
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ramaz
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:40
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
Як там із страхівочкою 12 грн по КОКОкарті?
А какие условия CashBack по кредитке КОКО?
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:50
jay2004 написав:
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
А что за КОКО?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:52
Вкладчик1234 написав: jay2004 написав:
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
А что за КОКО?
КОКО КАРД (Кредитна картка) КОКО КАРД (Дебетова картка) КОКО КАРД (для виплат)
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
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