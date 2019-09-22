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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3495349634973498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02

Если открывать депозит через приложение в выходной день, какая фактическая дата открытия депозита? День открытия или первый рабочий день?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:43

  Starter написав: контора...

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novichok
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:16

  jay2004 написав:Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?

Як там із страхівочкою 12 грн по КОКОкарті?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?

Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:40

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?

Як там із страхівочкою 12 грн по КОКОкарті?

А какие условия CashBack по кредитке КОКО?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:50

  jay2004 написав:Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?

А что за КОКО?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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