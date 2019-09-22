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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02
Если открывать депозит через приложение в выходной день, какая фактическая дата открытия депозита? День открытия или первый рабочий день?
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вижу вышли карты КОКО. А Депозитки пропали... есть ли они ещё в отделениях?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:16
Як там із страхівочкою 12 грн по КОКОкарті?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:40
А какие условия CashBack по кредитке КОКО?
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:50
А что за КОКО?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:52
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:30
Про кредитке горячка сказала такое:
кафе-рестораны - 7%
продукты - 4%
одежда-обувь - 5%
Категории постоянные, но могут быть дополнительные по календарю (но неуверенно).
Есть ещё "приветственный бонус" 100грн за первую транзакцию (подробнее не спрашивал)
По дебетке всё то же самое (неуверенно). И отличается процент на остаток. В кредитке 12% на свои, в дебетке 15% на свои.
Про 20% заманушного кешбека не знают ничего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:05
а че
на обед ходить самое то
если всякие страховки, смски и прочая лабуда отключаема
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