В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:10
В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:20
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Теперь надо смотреть в сторону
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