В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:10
В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:20
По сегодняшним обновлениям раздела
Теперь надо смотреть в сторону
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:32
ramaz
15%, так, але ж ви починайте умови використання (безкоштовного) - треба робити тєлодвіженія, чого зовсім не було в Депозитці!
так що не дуж ей рівноцінна заміна.
імхо шлях альфи із її пакетніками
+50грн !
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, похоже. Особенно с учетом платных SMS и бесплатных PUSH-сообщений
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пуши сейчас на уровне приложения, а не карты.
Т.е. для других карт тоже придётся перейти на пуши.
А пуши, вроде, не сохраняются. Выписки (мгновенной и не в pdf) нет.
Тоска.
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:58
Власникам "депозитки" потрiбно бути тепер дуже уважними - ïï тарифи можуть поступово(а може i не поступово) змiнювати в не лiпшу сторону,- щоб уважних клiєнтiв заохочувати переходити на нововведенi картки, а неуважних пiдстригти на можливi додатковi комiсiï по цiй картцi.
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