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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3497349834993500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:10

  ramaz написав:Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:20

  octopus написав:
  ramaz написав:Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"

По сегодняшним обновлениям раздела Карты на сайте скорее всего депозитки вообще не будет. То наверное был последний вагон.

Теперь надо смотреть в сторону КОКО КАРД (Дебетова картка) - там тоже 15%
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:32

ramaz

15%, так, але ж ви починайте умови використання (безкоштовного) - треба робити тєлодвіженія, чого зовсім не було в Депозитці!

так що не дуж ей рівноцінна заміна.
імхо шлях альфи із її пакетніками
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:шлях альфи із її пакетніками

Да, похоже. Особенно с учетом платных SMS и бесплатных PUSH-сообщений
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пуши сейчас на уровне приложения, а не карты.
Т.е. для других карт тоже придётся перейти на пуши.

А пуши, вроде, не сохраняются. Выписки (мгновенной и не в pdf) нет.
Тоска.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:58

  ramaz написав:По сегодняшним обновлениям раздела Карты на сайте скорее всего депозитки вообще не будет. То наверное был последний вагон.

Теперь надо смотреть в сторону КОКО КАРД (Дебетова картка) - там тоже 15%


Власникам "депозитки" потрiбно бути тепер дуже уважними - ïï тарифи можуть поступово(а може i не поступово) змiнювати в не лiпшу сторону,- щоб уважних клiєнтiв заохочувати переходити на нововведенi картки, а неуважних пiдстригти на можливi додатковi комiсiï по цiй картцi.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:09

  octopus написав:
  ramaz написав:Оформил депозитку в прошлую пятницу. Киев.
В Харькове на обмен по-прежнему нет, и не знают, когда ждать.
(С) "Я хренею, дорогая редакция!"

Отримав сьогодні в Харкові.
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Будемо слідкувати. А коко кредитку можуть дати, якщо днями відмовився від виручалки?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10

  ramaz написав:Да, похоже. Особенно с учетом платных SMS и бесплатных PUSH-сообщений
В договоре оферты
п. 2 Назва продукту <Назва продукту> - Активувати Послугу «SMS-сервіс» = Ні
п. 3 ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ «ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА» - Участь Клієнта у Програмі страхування: = «Так/Ні»

1.4 - маю право відмовитись від користування Послугою «SMS-сервіс» за Договором банківського обслуговування, шляхом звернення до Банку, з оплатою всього періоду надання послуги.

1.5 У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта у Програмі страхування» Розділу 3 «Програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі мною буде укладено договір страхування в рамках вказаної у Розділі 3 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку щомісячно перераховувати з Рахунку Картки на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн.

Т.е. от СМС (это плохо) и страховки (это хорошо) можно отказаться с самого начала?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:11

  kharkiver написав:Отримав сьогодні в Харкові.
В каком отделении?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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