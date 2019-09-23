ramaz написав:Да, похоже. Особенно с учетом платных SMS и бесплатных PUSH-сообщений
В договоре оферты п. 2 Назва продукту <Назва продукту> - Активувати Послугу «SMS-сервіс» = Ні п. 3 ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ «ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА» - Участь Клієнта у Програмі страхування: = «Так/Ні»
1.4 - маю право відмовитись від користування Послугою «SMS-сервіс» за Договором банківського обслуговування, шляхом звернення до Банку, з оплатою всього періоду надання послуги.
1.5 У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта у Програмі страхування» Розділу 3 «Програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі мною буде укладено договір страхування в рамках вказаної у Розділі 3 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку щомісячно перераховувати з Рахунку Картки на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн.
Т.е. от СМС (это плохо) и страховки (это хорошо) можно отказаться с самого начала?
Там по тарифайм две страховки: - страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн. - страхування від нещасних випадків - 1%