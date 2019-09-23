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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3497349834993500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:27

  octopus написав:
  ramaz написав:Да, похоже. Особенно с учетом платных SMS и бесплатных PUSH-сообщений
В договоре оферты
п. 2 Назва продукту <Назва продукту> - Активувати Послугу «SMS-сервіс» = Ні
п. 3 ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ «ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА» - Участь Клієнта у Програмі страхування: = «Так/Ні»

1.4 - маю право відмовитись від користування Послугою «SMS-сервіс» за Договором банківського обслуговування, шляхом звернення до Банку, з оплатою всього періоду надання послуги.

1.5 У випадку, якщо у графі «Участь Клієнта у Програмі страхування» Розділу 3 «Програма страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» ІБ вказане значення «Так» (або у подальшому зі мною буде укладено договір страхування в рамках вказаної у Розділі 3 Програми страхування), я прошу Банк після укладення зі мною Договору банківського обслуговування в безготівковому порядку щомісячно перераховувати з Рахунку Картки на користь ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» суму страхової премії у розмірі < 00, 00 > грн.

Т.е. от СМС (это плохо) и страховки (это хорошо) можно отказаться с самого начала?

Там по тарифайм две страховки:
- страхування фінансових ризиків «Захист від шахрайства» - 12 грн.
- страхування від нещасних випадків - 1%
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:50

  ramaz написав:- страхування від нещасних випадків - 1%
Не вижу ни в тарифах, ни в оферте. :cry:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:19

Да что вы все за эти страховки уцепились? Разве они были когда-нибудь обязательными?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну що за нафіг? Хіба це банк? Сьогодні з`явилося якесь "погашення за кредитним договором", хоча в банку в мене немає ніяких кредитних договорів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зі слів підтримки - вчора був масовий глюк в інтернет-банкінгу. задвоїлися операції. Перевіряйте свої рахунки.

Шо, Альоша вже тут?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть, хто знає, як тут з кредитками - теж не дають, якщо три вже є (як в ОТП, Правекс і т.п.). Дякую.
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:12

  Кочевник написав:Зі слів підтримки - вчора був масовий глюк в інтернет-банкінгу. задвоїлися операції. Перевіряйте свої рахунки.

Шо, Альоша вже тут?

Операції не подвоїлись, але смс по вчорашньому СЕПу прийшли вчора і сьогодні зранку

  Basilio2020 написав:Підкажіть, хто знає, як тут з кредитками - теж не дають, якщо три вже є (як в ОТП, Правекс і т.п.). Дякую.

Дають.
20ку дали і при більшому наборі кредиток
KVV
 
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