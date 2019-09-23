Forward Bank презентує оновлену лінійку платіжних карток
Forward Bank пропонує клієнтам оновлену лінійку кредитних та дебетових карток «КОКО КАРД». Ми приклали максимум зусиль, щоб користування КОКО КАРД було зручним, вигідним та картка приносила користь всім клієнтам у будь-яких життєвих ситуаціях.
Крім того, що усі КОКО КАРД безконтактні, при безготівкових розрахунках повертається до 20% коштів з кожної покупки. До того ж отримання готівки у всіх банкоматах українських банків – безкоштовне і не тарифікується поповнення з картки будь-якого банку України в Інтернет-Банку Forward online і мобільному додатку. Безкоштовно поповнити картку можливо у банкоматах та касах Банку.
Дебетові КОКО КАРД надають можливість отримувати 15% річних на залишок коштів, також на клієнтів чекає підвищений відсоток за депозитом у додатку Forward online.
Кредитні КОКО КАРД мають кредитний ліміт 100 тис. грн та пільговий період до 90 днів. Плюс, на кредитній картці також можна заробляти 12% річних на залишок власних коштів.
«Ми говоримо не просто про вигоду, а про радість в житті. Тому що наші картки позбавлять Вас від багатьох турбот, а ще дадуть приємні бонуси. Кури – простий народний образ. Вони символізують достаток, своє господарство, отримання вигоди. Ми створили ці картки для того, щоб кури, дійсно, грошей не клювали, а несли виключно золоті яйця!», - розповів про концепцію дизайну КОКО КАРД Заступник Голови Правління Констянтин Кошеленко.
Українці зможуть оформити КОКО КАРД у відділеннях, кредитних центрах та міні-офісах Forward Bank по всій Україні вже з 24 вересня 2019 року.