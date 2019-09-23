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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3498349935003501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:42

  vollena71 написав:Харьков, на Армянском. Депозитку переоформлять не будут категорически. БвК по окончанию переоформлять не будут. Все на КоКо

фигассе
v57
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:46

Кто первый?

https://www.forward-bank.com/press-cent ... kh-kartok/

Forward Bank презентує оновлену лінійку платіжних карток

Forward Bank пропонує клієнтам оновлену лінійку кредитних та дебетових карток «КОКО КАРД». Ми приклали максимум зусиль, щоб користування КОКО КАРД було зручним, вигідним та картка приносила користь всім клієнтам у будь-яких життєвих ситуаціях.

Крім того, що усі КОКО КАРД безконтактні, при безготівкових розрахунках повертається до 20% коштів з кожної покупки. До того ж отримання готівки у всіх банкоматах українських банків – безкоштовне і не тарифікується поповнення з картки будь-якого банку України в Інтернет-Банку Forward online і мобільному додатку. Безкоштовно поповнити картку можливо у банкоматах та касах Банку.

Дебетові КОКО КАРД надають можливість отримувати 15% річних на залишок коштів, також на клієнтів чекає підвищений відсоток за депозитом у додатку Forward online.

Кредитні КОКО КАРД мають кредитний ліміт 100 тис. грн та пільговий період до 90 днів. Плюс, на кредитній картці також можна заробляти 12% річних на залишок власних коштів.

«Ми говоримо не просто про вигоду, а про радість в житті. Тому що наші картки позбавлять Вас від багатьох турбот, а ще дадуть приємні бонуси. Кури – простий народний образ. Вони символізують достаток, своє господарство, отримання вигоди. Ми створили ці картки для того, щоб кури, дійсно, грошей не клювали, а несли виключно золоті яйця!», - розповів про концепцію дизайну КОКО КАРД Заступник Голови Правління Констянтин Кошеленко.

Українці зможуть оформити КОКО КАРД у відділеннях, кредитних центрах та міні-офісах Forward Bank по всій Україні вже з 24 вересня 2019 року.
Vorlon
 
Повідомлень: 7232
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:56

Опять врут?

  Vorlon написав:Українці зможуть оформити КОКО КАРД у відділеннях, кредитних центрах та міні-офісах Forward Bank по всій Україні вже з 24 вересня 2019 року.
Сегодня в Харькове (пр. Ленина) с утра пластика для КОКО не было. :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3610
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Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:01

врахувавши сміливий крок Форварда банк Конкорд (в простонародії коко) має срочно видати свій отвєт чемберлєну! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Подякував: 194 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:32

ко нстантин
ко шеленко :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:23

  Vorlon написав:Кредитні КОКО КАРД мають кредитний ліміт 100 тис. грн

100К или до 100К ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:44

  v57 написав:ко нстантин
ко шеленко :)

Со седка
Со седка
Банка СоСо. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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