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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19
kharkiver написав:
23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Вів 24 вер, 2019 16:05
klug
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