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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3499350035013502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19

  kharkiver написав:23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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  #<1 ... 3499350035013502
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