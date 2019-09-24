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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3499350035013502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19

  kharkiver написав:23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлень: 3611
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Подякував: 95 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:21

  octopus написав:
  kharkiver написав:23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.

15 грн можуть зняти коли не буде оборотів,депозитна краще
tarasum
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Повідомлень: 252
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек тількі по кредитці?
Кочевник
 
Повідомлень: 937
З нами з: 16.02.17
Подякував: 169 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:52

  Кочевник написав:Кешбек тількі по кредитці?

По дебетке:
кафе-рестораны - 5%
техника - 2%
обувь-одежда - 3%
Wolfenstein
 
Повідомлень: 175
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шкода Депозитку закривати. Щоби курочку відкрити.
Кочевник
 
Повідомлень: 937
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Подякував: 169 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:51

  Кочевник написав:Шкода Депозитку закривати. Щоби курочку відкрити.

Это обязательно закрывать? У меня депозитка и бвк.
Bosstone
 
Повідомлень: 1325
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:53

  Кочевник написав:KVV, саме після такої ранішньої смс в мене дебетку в мінус знову загнали.
А мне наоборот "два раза процики по депо выплатили" :DЖаль только снять их не удалось.
Дядя Дима
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