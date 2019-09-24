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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:19
kharkiver написав:
23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:21
octopus написав: kharkiver написав:
23 Серпня. Але знайшлася не відразу, спочатку було звичне "немає, і не знаємо, коли буде".
Похоже, что я там же не проявил должной настойчивости и сегодня после обеда закрыл Депозитку и открыл Коко дебит.
15 грн можуть зняти коли не буде оборотів,депозитна краще
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tarasum
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:34
Кешбек тількі по кредитці?
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Кочевник
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:52
Кочевник написав:
Кешбек тількі по кредитці?
По дебетке:
кафе-рестораны - 5%
техника - 2%
обувь-одежда - 3%
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:57
Шкода Депозитку закривати. Щоби курочку відкрити.
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Кочевник
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Додано: Вів 24 вер, 2019 22:51
Кочевник написав:
Шкода Депозитку закривати. Щоби курочку відкрити.
Это обязательно закрывать? У меня депозитка и бвк.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 23:53
Кочевник написав:KVV
, саме після такої ранішньої смс в мене дебетку в мінус знову загнали.
А мне наоборот "два раза процики по депо выплатили"
Жаль только снять их не удалось.
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Дядя Дима
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