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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3500350135023503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 419
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 419
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37

  octopus написав:
  Wolfenstein написав:По дебетке:
кафе-рестораны - 5%
техника - 2%
обувь-одежда - 3%

Последние два пункта не интересны совсем. Первый пункт на дебетке (4% чистыми) - ну очень спорное преимущество перед 1% за кредитные, которые равносильны 3% за свои. 1% разницы (по будням) - я даже не буду тратить своё время на такое, тем более без Google Pay... Я столько не ем :D

А вот 7% по кредитке - совсем другое дело!

P.S. Отслеживать наверняка в Excel :)
Vorlon
 
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Подякував: 363 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 12:41

Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4131
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Где-то можно почитать про кешбек на Коко или пока только на уровне слухов?
Andrew75
 
Повідомлень: 881
З нами з: 30.09.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55

  guntherhouse777 написав:Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)

Ой-ой-ой - у меня будничный обед 40 гривен максимум :(
Vorlon
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:56

  Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)

Ой-ой-ой - у меня будничный обед 40 гривен максимум :(


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jay2004
 
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:00

jay2004
В кафе рядом с работой. Вот сегодня 32 гривны (вчера 38). Огромные порции - поэтому полпервого с сухариками вместо хлеба, полгарнира, мясное (рыбное), полсалата и чай. Сладкое к чаю беру отдельно и не входит в эту сумму :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7240
З нами з: 14.06.13
Подякував: 363 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:14

  Vorlon написав:jay2004
В кафе рядом с работой. Вот сегодня 32 гривны (вчера 38). Огромные порции - поэтому полпервого с сухариками вместо хлеба, полгарнира, мясное (рыбное), полсалата и чай. Сладкое к чаю беру отдельно и не входит в эту сумму :)

Ходить на приём пишчи отрядами по 3 человека минимум ;)
curiousobro
 
Повідомлень: 2316
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Подякував: 40 раз.
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  #<1 ... 3500350135023503
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