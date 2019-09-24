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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:37
octopus написав: Wolfenstein написав:
По дебетке:
кафе-рестораны - 5%
техника - 2%
обувь-одежда - 3%
Последние два пункта не интересны совсем. Первый пункт на дебетке (4% чистыми) - ну очень спорное преимущество перед 1% за кредитные, которые равносильны 3% за свои. 1% разницы (по будням) - я даже не буду тратить своё время на такое, тем более без Google Pay... Я столько не ем
А вот 7% по кредитке - совсем другое дело!
P.S. Отслеживать наверняка в Excel
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Vorlon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 12:41
Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 25 вер, 2019 13:24
Где-то можно почитать про кешбек на Коко или пока только на уровне слухов?
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Andrew75
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:55
guntherhouse777 написав:
Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)
Ой-ой-ой - у меня будничный обед 40 гривен максимум
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Vorlon
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:56
Vorlon написав: guntherhouse777 написав:
Только не забывайте кушать на сумму от 100 грн)
Ой-ой-ой - у меня будничный обед 40 гривен максимум
В столовой Верховной Рады?
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jay2004
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Додано: Сер 25 вер, 2019 15:00
jay2004
В кафе рядом с работой. Вот сегодня 32 гривны (вчера 38). Огромные порции - поэтому полпервого с сухариками вместо хлеба, полгарнира, мясное (рыбное), полсалата и чай. Сладкое к чаю беру отдельно и не входит в эту сумму
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Vorlon
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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