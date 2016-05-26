|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 05:23
Форвард не может выпустить новую карту уже в течении МЕСЯЦА, после окончания действия прошлой карты. Поддержка говорит пластика нет, это нормально?
-
SeTM
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76723
|9085957
|
|
|6530
|1517536
|
Сер 25 вер, 2019 20:23
ROLF
|
|357
|41562
|
Сер 25 вер, 2019 20:10
Viz