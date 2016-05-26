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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3501350235033504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 05:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард не может выпустить новую карту уже в течении МЕСЯЦА, после окончания действия прошлой карты. Поддержка говорит пластика нет, это нормально?
SeTM
 
Повідомлень: 4
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 06:45

  SeTM написав:Форвард не может выпустить новую карту уже в течении МЕСЯЦА, после окончания действия прошлой карты. Поддержка говорит пластика нет, это нормально?

Депозитна вже всьо,беріть картку коко)))
tarasum
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Повідомлень: 256
З нами з: 16.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:03

и делитесь впечатлениями ;)
v57
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 154 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:30

Та похоже все стесняются :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 7248
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

а Google Pay у цих карт є?
Basilio2020
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.02.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:03

Basilio2020
Ни в каких картах банка этого нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 7248
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:10

  Basilio2020 написав:а Google Pay у цих карт є?

Думаю що скоро буде,бо картки міняють)))
tarasum
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Повідомлень: 256
З нами з: 16.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:25

  Vorlon написав:Basilio2020
Ни в каких картах банка этого нет.


дякую!
тільки додаток Сільпо і залишається :(
Basilio2020
 
Повідомлень: 138
З нами з: 15.02.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 3501350235033504
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