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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 05:23
Форвард не может выпустить новую карту уже в течении МЕСЯЦА, после окончания действия прошлой карты. Поддержка говорит пластика нет, это нормально?
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SeTM
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Додано: Чет 26 вер, 2019 06:45
SeTM написав:
Форвард не может выпустить новую карту уже в течении МЕСЯЦА, после окончания действия прошлой карты. Поддержка говорит пластика нет, это нормально?
Депозитна вже всьо,беріть картку коко)))
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tarasum
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:03
и делитесь впечатлениями
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v57
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:30
Та похоже все стесняются
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Vorlon
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Додано: Чет 26 вер, 2019 08:59
а Google Pay у цих карт є?
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Basilio2020
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:03
Basilio2020
Ни в каких картах банка этого нет.
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Vorlon
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:10
Basilio2020 написав:
а Google Pay у цих карт є?
Думаю що скоро буде,бо картки міняють)))
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tarasum
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Додано: Чет 26 вер, 2019 09:25
Vorlon написав:Basilio2020
Ни в каких картах банка этого нет.
дякую!
тільки додаток Сільпо і залишається
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Basilio2020
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