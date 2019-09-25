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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3502350335043505

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:23

  Vorlon написав:tarasum
Минимальная сумма покупки такая же - 100 гривен?

Мінімальна сума до виплати 5грн))
Поки офіційних умов немає,але на практиці так було. Я розраховуюсь карткою якщо сума більше 100грн,інакше беру картку іншого банку. Форвард в мене запасний варіант,зручно,коли кінець місяця. Розрахункова дата 23 числа,інші банки до кінця місяця)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

кредитку коко хтось вже пробував оформити? Щедро наливають ліміт?
casper12
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Повідомлень: 974
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:22

Давно лежит на полке карта Easypay. Вчера пришло sms: "5 дней нон-стоп шопинга с кредиткой" - обещают начислить 10% cashback за траты до 30.09.2019 г.
Картой раньше почти не пользовался, а в условиях как-то корявенько все описано, поэтому пару вопросов к знатокам:
- какой максимальный размер кешбека - 200 грн. или все же больше?
- расчеты в интернет (коммуналка, пополнение моб.) подходят под условия?
Понял, что cashback начислят за платежи от 100 грн. за кредитные средства. Какие-то еще нюансы есть?
Заранее благодарен! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:26

Anadonta,
Барсик считает по проводке
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4133
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:31

  guntherhouse777 написав:Anadonta,
Барсик считает по проводке


Т. е. если я сделаю несколько покупок, например, на выходных, банк может провести их октябрем и начислить 0?
Anadonta
 
Повідомлень: 582
З нами з: 25.11.12
Подякував: 58 раз.
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