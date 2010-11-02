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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 17:23
Vorlon написав:tarasum
Минимальная сумма покупки такая же - 100 гривен?
Мінімальна сума до виплати 5грн))
Поки офіційних умов немає,але на практиці так було. Я розраховуюсь карткою якщо сума більше 100грн,інакше беру картку іншого банку. Форвард в мене запасний варіант,зручно,коли кінець місяця. Розрахункова дата 23 числа,інші банки до кінця місяця)))
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tarasum
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:19
кредитку коко хтось вже пробував оформити? Щедро наливають ліміт?
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casper12
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:22
Давно лежит на полке карта Easypay. Вчера пришло sms: "5 дней нон-стоп шопинга с кредиткой" - обещают начислить 10% cashback за траты до 30.09.2019 г.
Картой раньше почти не пользовался, а в условиях как-то корявенько все описано, поэтому пару вопросов к знатокам:
- какой максимальный размер кешбека - 200 грн. или все же больше?
- расчеты в интернет (коммуналка, пополнение моб.) подходят под условия?
Понял, что cashback начислят за платежи от 100 грн. за кредитные средства. Какие-то еще нюансы есть?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:26
Anadonta,
Барсик считает по проводке
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guntherhouse777
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:31
guntherhouse777 написав:
Anadonta,
Барсик считает по проводке
Т. е. если я сделаю несколько покупок, например, на выходных, банк может провести их октябрем и начислить 0?
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Anadonta
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 06:02
Anadonta написав: guntherhouse777 написав:
Anadonta,
Барсик считает по проводке
Т. е. если я сделаю несколько покупок, например, на выходных, банк может провести их октябрем и начислить 0?
Даже не сомневайтесь.
Начислит то,что положено по КБ программе по карте и по календарю покупок октября.
А 10%-да, было на все.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:05
В ІБ Фарса не пущає. Лайф не присилає СМС.
Лайф з КС взяв приклад?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:52
Квесторе_поверніться написав:
В ІБ Фарса не пущає. Лайф не присилає СМС.
Лайф з КС взяв приклад?
Вже попустило.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:04
Коллеги, кто то разбирался в тарифах Коко дебетной?
Краткие они какие-то ...
1. Неактивный счёт это сколько по времени?
2. 50 грн за не активность могут в минус загнать? А то в тарифах ничего не говорится о пределах остатка...
3. Смс можно отключить?
4. От страховки можно отказаться?
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la9
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:19
la9 написав:
Коллеги, кто то разбирался в тарифах Коко дебетной?
Краткие они какие-то ...
1. Неактивный счёт это сколько по времени?
2. 50 грн за не активность могут в минус загнать? А то в тарифах ничего не говорится о пределах остатка...
3. Смс можно отключить?
4. От страховки можно отказаться?
Якщо є депозитка то КОстіка картка дебетна це погіршення для імярека.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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