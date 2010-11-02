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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3503350435053506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:42

Квесторе_поверніться нет депозитки
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лежит депо под Фонд. Захотел оформить кредитку КоКо. Запросил 10к гривен. Имею офиц. минимальную зарплату; кредитки Приват, А-банк, Моня - суммарно 180к гривен кредитного лимиту. Дали 0... Обещают пересмотреть через месяц. Комрады, брать?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. В Харькове хоть в каком то отделении появился пластик под Депозитку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Взяв їх карту, є страховка від нещасних випадків 1% від витрат. Кажуть можна відмовитись пізніше і якщо карта в 0 чи позитиві страховка не платиться...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:39

  la9 написав:Коллеги, кто то разбирался в тарифах Коко дебетной?
Краткие они какие-то ...
1. Неактивный счёт это сколько по времени?
2. 50 грн за не активность могут в минус загнать? А то в тарифах ничего не говорится о пределах остатка...
3. Смс можно отключить?
4. От страховки можно отказаться?

1,2) В отделении сами не знают. :mrgreen:
3,4) Да.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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