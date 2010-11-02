|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лежит депо под Фонд. Захотел оформить кредитку КоКо. Запросил 10к гривен. Имею офиц. минимальную зарплату; кредитки Приват, А-банк, Моня - суммарно 180к гривен кредитного лимиту. Дали 0... Обещают пересмотреть через месяц. Комрады, брать?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день. В Харькове хоть в каком то отделении появился пластик под Депозитку?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Взяв їх карту, є страховка від нещасних випадків 1% від витрат. Кажуть можна відмовитись пізніше і якщо карта в 0 чи позитиві страховка не платиться...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:39
1,2) В отделении сами не знают.
3,4) Да.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
|