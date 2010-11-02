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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3504350535063507>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:42

Квесторе_поверніться нет депозитки
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Лежит депо под Фонд. Захотел оформить кредитку КоКо. Запросил 10к гривен. Имею офиц. минимальную зарплату; кредитки Приват, А-банк, Моня - суммарно 180к гривен кредитного лимиту. Дали 0... Обещают пересмотреть через месяц. Комрады, брать?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. В Харькове хоть в каком то отделении появился пластик под Депозитку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Взяв їх карту, є страховка від нещасних випадків 1% від витрат. Кажуть можна відмовитись пізніше і якщо карта в 0 чи позитиві страховка не платиться...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:39

  la9 написав:Коллеги, кто то разбирался в тарифах Коко дебетной?
Краткие они какие-то ...
1. Неактивный счёт это сколько по времени?
2. 50 грн за не активность могут в минус загнать? А то в тарифах ничего не говорится о пределах остатка...
3. Смс можно отключить?
4. От страховки можно отказаться?

1,2) В отделении сами не знают. :mrgreen:
3,4) Да.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мені сказали, що тількі від 12-грн страховки можна відмовитися, а від 1% відсотка від суми заборгованості - ні.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коли і як кишмиш виплачують?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:Відповідь банку щодо кешбеку
Повідомляємо, платіжні картки КОКО КАРД приймають участь у програмі лояльності CashBack.

По дебетній картці КОКО КАРД розмір CashBack наступний:

- магазини одягу, взуття, аксесуарів – 3%;

- магазини техніки – 2%;

- ресторани, бари, кафе – 5%.

Сума винагороди за участю в програмі лояльності CashBack не перевищує 300 грн. в місяць.

По кредитній картці КОКО КАРД передбачений розмір CashBack:

- кафе, ресторани – 7%;
- продуктові магазини та супермаркети – 4%;
- одяг взуття – 5%.
Сума винагороди за участю в програмі лояльності CashBack складає не більше 1000 грн. в місяць.

До речі, а де ж 20, чи хоч 19.99% ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:43

  chipmunk написав:До речі, а де ж 20, чи хоч 19.99% ?
Вроде говорилось до 20%? Тогда все сходится ... :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ага, обіцяють якісь "кльовані пропозиції" щомісячно адресно, може там буде 20
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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