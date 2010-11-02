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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46
Кочевник написав:
Мені сказали, що тількі від 12-грн страховки можна відмовитися, а від 1% відсотка від суми заборгованості - ні.
В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?
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tarasum
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50
tarasum написав:
В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?
Менеджериня читала свою шпаргалку і сказала, що 1%.
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