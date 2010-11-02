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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3504350535063507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46

  Кочевник написав:Мені сказали, що тількі від 12-грн страховки можна відмовитися, а від 1% відсотка від суми заборгованості - ні.

В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?

Менеджериня читала свою шпаргалку і сказала, що 1%.
Кочевник
 
Повідомлень: 943
З нами з: 16.02.17
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  #<1 ... 3504350535063507
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