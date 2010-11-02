В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:12
Виходить 1.5%,взято із друзів ізі:
1%-плата за обслуговування кредитної заборгованості;
платіж за основним боргом в розмірі 0.5 % від суми основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тобто на рд треба бути в плюсі?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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