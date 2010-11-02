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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3504350535063507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:46

  Кочевник написав:Мені сказали, що тількі від 12-грн страховки можна відмовитися, а від 1% відсотка від суми заборгованості - ні.

В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  tarasum написав:В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?

Менеджериня читала свою шпаргалку і сказала, що 1%.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:12

  Кочевник написав:
  tarasum написав:В тарифах 0.5% від заборгованості. Чи насправді 1%?

Менеджериня читала свою шпаргалку і сказала, що 1%.

Виходить 1.5%,взято із друзів ізі:
1%-плата за обслуговування кредитної заборгованості;
платіж за основним боргом в розмірі 0.5 % від суми основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тобто на рд треба бути в плюсі?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:05

  chipmunk написав:Тобто на рд треба бути в плюсі?

Так, а то борг збільшать на 0,5%.
п. 15 https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Credit.pdf
Так що грейс не до 90 днів а тільки до 30-31.
А ще страхівочка 1%. Цікаво від якої суми і коли нараховується.
Це бізобразіє може компенсувати тільки дуже солідний кишмиш. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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