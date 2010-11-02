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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3505350635073508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 420
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 420
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:37

  Bosstone написав:
  Basilio2020 написав:якщо дивитися на Альфу, там завжди є на вибір супермаркети з 1% та кафе з 5%
думаю, і тут буде, тільки не 4 і 7, а трохи менше

але, звичайно, якщо фактичний грейс 30 діб, тоді Альфа краще як кредитка

Так у альфы тоже абонка в РД.

Алла - абонка 60 грн.
Фарс - комісія 1,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарс 0.5%, мінімум 50
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00

  chipmunk написав:Фарс 0.5%, мінімум 50

А страхівочка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
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  #<1 ... 3505350635073508
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