Алла - абонка 60 грн.
Фарс - Фарс 0.5%, мінімум 50.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:37
Алла - абонка 60 грн.
Фарс - Фарс 0.5%, мінімум 50.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 30 вер, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарс 0.5%, мінімум 50
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:00
del
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 30 вер, 2019 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:20
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там відмикаються.
В Фарса теж дві.
12 грн - відмикається.
1% не відмикається.
Можливо і 1% в Фарса відмикається...але це слід заюзати на практиці.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я сьогодні відключив
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:35
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:53
*+
Депозиток больше не будет.В отделении сказали не ждать.Походу программа закрыта.Предложили похожую :Коко деп.
Но после этого двухмесячного треша с перевыпуском депозитки,желание продолжать отпало.
Карточный за день так и не закрыли,до остатков с депозитки так и не добрался.Опять в Главном офисе кто-то не перезванивает,не подходит к телефону и прочая муть.Шарашкина контора.Все на страх и риск самого клиента.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:32
Последняя партия в августе была до июля 2021-го. В начале августа ещё выдавали до декабря 2020-го.
Оказывается, я сильно рисковал, прождав полавгуста...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 30 вер, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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