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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:33
Bosstone написав: Basilio2020 написав:
якщо дивитися на Альфу, там завжди є на вибір супермаркети з 1% та кафе з 5%
думаю, і тут буде, тільки не 4 і 7, а трохи менше
але, звичайно, якщо фактичний грейс 30 діб, тоді Альфа краще як кредитка
Так у альфы тоже абонка в РД.
В альфи 3.5%,а форвард 0.5% абонка на рд
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tarasum
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:34
tarasum написав:
В альфи 3.5%,а форвард 0.5% абонка на рд
В Альфе это не для основной массы карт. У меня такой там нет.
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Vorlon
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:36
Чет на депозитку проценты не зашли
.......
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Boundless
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:45
Boundless написав:
Чет на депозитку проценты не зашли
Не завтра?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 вер, 2019 18:58
Квесторе_поверніться написав: Boundless написав:
Чет на депозитку проценты не зашли
Не завтра?
Должны сегодня в выписке появиться. Но нету...
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Fylhtq
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:06
Тихон написав:
*+
_PORT_UA написав:
Добрый день. В Харькове хоть в каком то отделении появился пластик под Депозитку?
Депозиток больше не будет.В отделении сказали не ждать.Походу программа закрыта.Предложили похожую :Коко деп.
Но после этого двухмесячного треша с перевыпуском депозитки,желание продолжать отпало.
Карточный за день так и не закрыли,до остатков с депозитки так и не добрался.Опять в Главном офисе кто-то не перезванивает,не подходит к телефону и прочая муть.Шарашкина контора.Все на страх и риск самого клиента.
А я вот неудачно обналичил 4000 31 июля (деньги банкомат не выдал, а со счёта списали). На следующий день написал заявление в банк! Зарегистрировали его внимание, через 12 дней т.е. 12 августа. И сказали что надо 45 дней на рассмотрение. Сегодня 49-й с даты регистрации и 61 (!!!!) с момента несанкционированного списания, а деньги по-прежнему не вернули!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:10
Fylhtq, співчуваю.
А офПред шановний тут вже не ходить, щоб повернення підштовхнув?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:02
Квесторе_поверніться написав:Fylhtq
, співчуваю.
А офПред шановний тут вже не ходить, щоб повернення підштовхнув?
Писал неделю назад. Воз и нынче там!
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Fylhtq
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